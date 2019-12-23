У Черкасах наркодилер розповсюджував кокаїн та амфетамін



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Черкаські оперативники затримали наркодилера, який розповсюджував кокаїн Фото: Нацполіція

Особливо тяжкий наркотик кокаїн та психотропну речовину амфетамін зловмисник збував жителям міста Черкаси

До поліцейських управління протидії наркозлочинності надійшла оперативна інформація про те, що в місті Черкаси місцевий житель організував збут особливо тяжких наркотиків. Інформація була зареєстрована, та негайно взята в роботу.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Під час проведення оперативних заходів, в рамках відкритого кримінального провадження, інформація знайшла своє підтвердження.

Так, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби кокаїн та амфетамін, які вже були розфасовані по пакетикам. Загалом поліцейські вилучили понад 400 грамів наркотику.

Речові докази вилучено та будуть направлені на проведення експертизи.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.