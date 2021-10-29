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    Жорсткий карантин у Києві. Як працюватиме метро з 1 листопада

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    Після переходу Києва&nbsp;до &laquo;червоної&raquo; зони карантину метрополітен продовжить роботу - Жорсткий карантин у Києві. Як працюватиме метро з 1 листопада
    Після переходу Києва до «червоної» зони карантину метрополітен продовжить роботу
    Фото: glavcom.ua

    Метро закриють для невакцинованих

    З 1 листопада, коли Київ перейде до «червоної» зони карантину, у столиці почнуть діяти додаткові обмеження. Зокрема, вони стосуються роботи метрополітену та наземного транспорту.

    Метро, як і наземний транспорт, не закриватиметься, але їздити в ньому зможуть не всі.

    Так, згідно з затвердженим протоколом № 68 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА від 28 жовтня, заборонено перевезення пасажирів (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

    Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково – спеціальні групи правоохоронців.

    Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених у столиці, мають забезпечити районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент муніципальної безпеки КМДА, Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, Державна установа «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», Головне управління Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в м. Києві Департаменту Патрульної поліції Національної поліції України, КП «Муніципальна охорона», КП «Київпастранс».

    Як повідомлялося, за минулу добу, 28 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1616 осіб.

    28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

    Читайте також: Київ з 1 листопада переходить у «червону» зону: опубліковано документ
    Теги: Київ громадський транспорт метро епідемія карантин коронавірус
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    Жорсткий карантин у Києві. Як працюватиме метро з 1 листопада