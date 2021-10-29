За добу в Києві виявлено понад 1,6 тис. нових хворих на коронавірус
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 46 осіб
За минулу добу, 28 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1616 осіб. Це на 165 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 27 жовтня було зафіксовано 1451 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 257 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 228 тис. осіб (за добу 28 жовтня – 625)
- померли понад 6 тис. людей (за добу – 46)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 149 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 988 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 133 тис. осіб (за добу 28 жовтня – 473)
- померли 3,2 тис. осіб (за добу – 40).
28 жовтня в Україні медики зафіксували понад 26,8 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,8 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.