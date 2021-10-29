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    За добу в Києві виявлено понад 1,6 тис. нових хворих на коронавірус

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    Щодня до столичних лікарень потрапляють понад 500 хворих на коронавірус - За добу в Києві виявлено понад 1,6 тис. нових хворих на коронавірус
    Щодня до столичних лікарень потрапляють понад 500 хворих на коронавірус
    Фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 46 осіб

    За минулу добу, 28 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1616 осіб. Це на 165 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 27 жовтня було зафіксовано 1451 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 257 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 228 тис. осіб (за добу 28 жовтня – 625)
    • померли понад 6 тис. людей (за добу – 46)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 149 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 988 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 133 тис. осіб (за добу 28 жовтня – 473)
    • померли 3,2 тис. осіб (за добу – 40).

    28 жовтня в Україні медики зафіксували понад 26,8 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,8 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві виявлено понад 1,6 тис. нових хворих на коронавірус