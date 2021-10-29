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    Україна оновила добовий антирекорд захворюваності на коронавірус

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    За минулу добу госпіталізовано 5 463 особи - Україна оновила добовий антирекорд захворюваності на коронавірус
    За минулу добу госпіталізовано 5 463 особи
    фото: glavcom.ua

    648 українців напередодні не змогли подужати коронавірус

    За минулу добу, 28 жовтня, в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491), що є найвищим показником з початку пандемії. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 5 463 особи, летальних випадків – 648, одужало – 9 784 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – майже 2,9 млн осіб;
    • одужало – 2,4 млн осіб;
    • летальних випадків – 66,8 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14,3 млн.

    МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    Зазначимо, за добу 27 жовтня в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що було найвищим показником з початку пандемії. Також за ту ж добу померло 576 осіб.

    Раніше епідеміологиня спрогнозувала, що у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою.

    Також секретар РНБО зробив страшний прогноз, скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді.

    Ще в Україні намітилася дивна тенденція щодо вакцинування: пояснення РНБО.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Україна оновила добовий антирекорд захворюваності на коронавірус