Кличко оголосив жорсткий локдаун у Києві

Київ просить уряд віднести столицю до «червоної» зони

У Києві ситуація з коронавірусом стрімко погіршується. Показники госпіталізації відповідають «червоній» зоні карантину. Про це повідомив під час термінового онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Мер нагадав, що рішення про віднесення міста до «червоної» зони ухвалює уряд.

«Ми звертаємося до уряду ухвалити таке рішення», – повідомив Кличко.

Водночас, столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.

Рішення про встановлення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але столиця збере місцеву комісію ТЕБ та НС вже 29 жовтня.

Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.