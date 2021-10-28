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    Кличко оголосив жорсткий локдаун у Києві

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    Київ на порозі &laquo;червоної&raquo; зони карантину - Кличко оголосив жорсткий локдаун у Києві

    Київ на порозі «червоної» зони карантину

    Фото з відкритих джерел

    Київ просить уряд віднести столицю до «червоної» зони

    У Києві ситуація з коронавірусом стрімко погіршується. Показники госпіталізації відповідають «червоній» зоні карантину. Про це повідомив під час термінового онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

    Мер нагадав, що рішення про віднесення міста до «червоної» зони ухвалює уряд.

    «Ми звертаємося до уряду ухвалити таке рішення», – повідомив Кличко.

    Водночас, столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

    У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.

    Рішення про встановлення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але столиця збере місцеву комісію ТЕБ та НС вже 29 жовтня.

    Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

    Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.

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    Теги: мер уряд столиця
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    Кличко оголосив жорсткий локдаун у Києві