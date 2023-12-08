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Зимові канікули на Київщині: коли розпочнуться та скільки триватимуть

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зимові канікули на Київщині: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Збільшена тривалість зимового відпочинку пов’язана з тим, що частина громад не проводила осінні канікули
фото ілюстративне

45 громад області розпочнуть канікули з 25 грудня

Зимові канікули в освітніх закладах Київщини розпочнуться в різний час і триватимуть від двох до трьох тижнів. Про це заявили в Київській обласній військовій адміністрації.

«Терміни залежать від сформованої структури навчального року в кожному окремому закладі», – йдеться в повідомленні.

45 громад області розпочнуть канікули з 25 грудня, 24 громади планують навчатися до 29 грудня, тому канікули в їхніх школах почнуться з 1 січня 2024 року.

У 341 школі області канікули триватимуть два тижні, 286 закладів освіти відпочиватимуть протягом трьох тижнів. Збільшена тривалість зимового відпочинку пов’язана з тим, що частина громад не проводила осінні канікули.

У низці закладів освіти Київщини заплановані святкові заходи, які будуть проводитися з чітким дотриманням безпекових вимог та рекомендацій оперативного штабу Ради оборони Київської області.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ попередили, що масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів чи бомбардувань.

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Теги: Київщина канікули зима

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