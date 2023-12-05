Відпустка та канікули під час воєнного стану: на що можуть розраховувати народні депутати
На початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого минулого року, парламент ухвалив рішення працювати в режимі одного пленарного засідання
До завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні відпустки та канікули для народних депутатів не передбачаються. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.
За його словами на початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого минулого року, парламент ухвалив рішення працювати в режимі одного пленарного засідання.
«Тобто, жодних канікул, жодних відпусток у народних депутатів немає. Норми Конституції вимагають закривати й відкривати чергову сесію – першого вівторка вересня і першого вівторка лютого, ми це робимо. А відпусток, перерв, канікул у роботі Верховної ради не передбачається до завершення дії правового режиму воєнного стану», – зазначив нардеп.
Водночас він висловив сподівання, що до кінця цього року Верховна Рада ухвалить низку важливих для держави рішень, зокрема, в питаннях удосконалення законодавства у сфері безпеки та оборони, євроінтеграції й антикорупційної політики.
Тим часом, 22 листопада Верховна Рада України ухвалила закон № 8313, який змінює правила надання відпусток, зокрема, запроваджує 60-денну відпустку для демобілізованих та подовжує неоплачувану відпустку до 30 днів. Закон також підтримує право працівників на академічну відпустку.
Відповідним законопроєктом передбачається:
- відпустка при народженні дитини не пізніше 3 місяців від дня народження
- основна безперервна частина щорічної відпустки – не менше 14 днів
- максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 днів
- відпустка у зв'язку з усиновленням дитини – незалежно від віку дитини
- відпустка демобілізованим 60 днів із виплатою зарплати за два місяці.
Також повідомлялося, що Рада має намір дозволити українцям користуватися не лише звичайними відпустками, які передбачені трудовим законодавством, а ще й творчими.
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