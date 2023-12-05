Відпустка та канікули під час воєнного стану: на що можуть розраховувати народні депутати

На початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого минулого року, парламент ухвалив рішення працювати в режимі одного пленарного засідання

До завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні відпустки та канікули для народних депутатів не передбачаються. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.

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За його словами на початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого минулого року, парламент ухвалив рішення працювати в режимі одного пленарного засідання.

«Тобто, жодних канікул, жодних відпусток у народних депутатів немає. Норми Конституції вимагають закривати й відкривати чергову сесію – першого вівторка вересня і першого вівторка лютого, ми це робимо. А відпусток, перерв, канікул у роботі Верховної ради не передбачається до завершення дії правового режиму воєнного стану», – зазначив нардеп.

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Водночас він висловив сподівання, що до кінця цього року Верховна Рада ухвалить низку важливих для держави рішень, зокрема, в питаннях удосконалення законодавства у сфері безпеки та оборони, євроінтеграції й антикорупційної політики.

Тим часом, 22 листопада Верховна Рада України ухвалила закон № 8313, який змінює правила надання відпусток, зокрема, запроваджує 60-денну відпустку для демобілізованих та подовжує неоплачувану відпустку до 30 днів. Закон також підтримує право працівників на академічну відпустку.

Відповідним законопроєктом передбачається:

відпустка при народженні дитини не пізніше 3 місяців від дня народження

основна безперервна частина щорічної відпустки – не менше 14 днів

максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 днів

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини – незалежно від віку дитини

відпустка демобілізованим 60 днів із виплатою зарплати за два місяці.

Також повідомлялося, що Рада має намір дозволити українцям користуватися не лише звичайними відпустками, які передбачені трудовим законодавством, а ще й творчими.