Коли розпочнуться та скільки триватимуть зимові канікули

Дати канікул різняться у різних регіонах країни

В Україні триває навчальний процес. Навчання проходить дистанційно або очно залежно від регіону. Незабаром в українських школярів розпочнуться зимові канікули.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2023-2024 навчальному році тривалість та дати канікул формуються індивідуально кожним закладом освіти. Зимові канікули триватимуть переважно два тижні. В окремих регіонах до місяця.

Зимові канікули 2023-2024 здебільшого розпочнуться 23 грудня і триватимуть до 7 січня. Також на відпочинок школярі можуть піти й з 30 грудня, тоді відпочинок триватиме до 14 січня. Дізнатися, який варіант обрала школа, де навчається дитина, можна в адміністрації або на її сайті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У будь-якому випадку школярі матимуть 16 днів на відпочинок.

У Києві зимові канікули триватимуть з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський раніше також повідомляв, що учні перших класів матимуть ще додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року.

У більшості шкіл Львова канікули розпочнуться 25 грудня і триватимуть до 14 січня. Очільник управління освіти Львівської міськради Андрій Закалюк розповів, що в окремих школах канікули триватимуть 21 день.

На Івано-Франківщині зимові канікули розпочнуться 27 грудня 2023 року і триватимуть до 26 січня 2024 року. Натомість весняних канікул у дітей, імовірно, не буде.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Житомирі зимові канікули почнуться 23 грудня і триватимуть до 14 січня.

У Харківській та Полтавській областях канікули для школярів пройдуть з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024 року.

На Закарпатті, зокрема у Мукачево канікули для учнів заплановані на період з 23 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року та триватимуть 30 календарних днів.

Нагадаємо, із 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, працюють цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.