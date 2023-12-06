ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят

Ворог може цинічно атакувати Україну під час масових заходів

Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил та свято Миколая Чудотворця

Масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів чи бомбардувань. Про це повідомили у Страткомі ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ЗСУ наголосили, що ворог уважно стежить за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення.

«Закликаємо дотримуватись діючих обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема напередодні та під час зимових свят», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців і громадян інших національностей, які проживають у країні, реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями.

Додамо, що сьогодні Україна відзначає День Збройних сил та свято Миколая Чудотворця. А ще у столиці сьогодні відбудеться відкриття головної ялинки країни.