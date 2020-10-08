Наслідки негоди в Києві: за добу на дорогах сталося 137 ДТП



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ДТП на Дніпровському узвозі

Патрульні закликають водіїв враховувати погодні умови

За минулу добу, 7 жовтня, патрульні Києва оформили 137 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульна поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними, не порушувати ПДР і враховувати погодні умови.

Як повідомлялося, 7 жовтня на Дніпровському узвозі водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

Увечері 7 жовтня на Південному мосту одразу дві вантажівки та легкове авто потрапили у ДТП.

Як відомо, в середу в Києві була сильна злива, у зв'язку з чим столичні дороги були мокрі.

А вночі та в четвер, 8 жовтня, вранці в Києві був сильний туман, видимість на дорогах 200-500 м.