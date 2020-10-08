  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Наслідки негоди в Києві: за добу на дорогах сталося 137 ДТП

    • Розсилка
    ДТП на Дніпровському узвозі - Наслідки негоди в Києві: за добу на дорогах сталося 137 ДТП
    ДТП на Дніпровському узвозі

    Патрульні закликають водіїв враховувати погодні умови

    За минулу добу, 7 жовтня, патрульні Києва оформили 137 дорожньо-транспортних пригод.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Патрульна поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними, не порушувати ПДР і враховувати погодні умови.

    Як повідомлялося, 7 жовтня на Дніпровському узвозі водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

    Увечері 7 жовтня на Південному мосту одразу дві вантажівки та легкове авто потрапили у ДТП.

    Як відомо, в середу в Києві була сильна злива, у зв'язку з чим столичні дороги були мокрі.

    А вночі та в четвер, 8 жовтня, вранці в Києві був сильний туман, видимість на дорогах 200-500 м.

    Національна поліція України ДТП Київ дороги ПДР автомобіль дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies