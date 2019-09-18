Зловмисник, який погрожує підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон, - ЗМІ



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Тим часом у метро скупчився величезний натовп

Зловмисник, який погрожує підірвати міст Метро, розстріляв дрон, що запустили поліцейські. Про це повідомляє Київ оперативний.

«От що відбувається поблизу моста Метро... Нацгвардійці, пожежники, поліція, швидка та інші спеціальні підрозділи, але поки безрезультатно. До речі, стало відомо, що на міст чоловік приїхав на автомобілі «Опель» (інтернет-видання наводить номер авто), яким частково і заблокував рух по мосту. Також, свідки кажуть, що поліція запустила дрон, який злочинець розстріляв», - йдеться у повідомленні.

Перекритий міст Метро у Києві: у поліції повідомили, що чоловік, який погрожує підірвати міст, зробив кілька пострілів pic.twitter.com/mlWRFHph29 — hromadske (@HromadskeUA) September 18, 2019

Також видання додає, що в метро скупчився величезний натовп: «А вот такой экшн сейчас происходит в столичном метро. Люди связывают это событие с захватом моста и угрозой его подорвать. Вот оказывается, как легко один человек может парализовать весь город». До цього докладено відео з метрополітену. Також він погрожує підірвати державні установи.

Як повідомлялось, на мосту Метро у Києві невідомий заблокував рух. Він стріляє і погрожує вибухом. Поліція перекрила рух автомобілів і потягів метро по мосту.

Наразі на місці події перебуває керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, фахівці вибухотехнічної служби та спецпризначенці.