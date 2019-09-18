Невідомий відкрив стрілянину і погрожує підірвати міст Метро в Києві: розпочато спецоперацію



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Рух автомобілів і потягів на мосту перекрито, слідчі кваліфікують подію як підготовку до теракту

Поліція заявляє, що невідомий відкрив стрілянину і погрожує підірвати міст Метро в Києві, в зв'язку з чим розпочато спецоперацію. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Києва.

«У Києві біля моста Метро, де невідомий погрожує вибухом, проводиться спеціальна поліцейська операція», - сказано в ньому.

Правоохоронці ввели в столиці спеціальний оперативний план.

На місці події перебуває керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Раніше до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро і загрожує підірвати його і державні установи.

Отримавши цю інформацію, на місце виїхали фахівці всіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.

Повідомляється, що невідомий стріляє і погрожує вибухом.

Рух автомобілів і потягів на мосту перекрито.

Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту.

Раніше пресслужба КП «Київський метрополітен» у Facebook повідомила, що «червона лінія» київського метро, яка проходить по мосту, працює тільки від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця» через анонімний дзвінок про мінування.

Як повідомлялось, сьогодні після 12 години у будівлі Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5, де проходить засідання парламентарів, рятувальники та представники служби охорони шукали вибухові пристрої.