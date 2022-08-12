Головна Київ Новини
search button user button menu button

СБУ встановила особу «кадирівця», який катував дітей на Київщині (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
СБУ встановила особу «кадирівця», який катував дітей на Київщині (фото)
Приятель Кадирова звірствував під час тимчасової окупації околиць Києва
СБУ

Окупант знущався з українського підлітка: вимагав здати розташування українських військ 

Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини. Серед потерпілих від його дій були неповнолітні діти. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії, у чеченській республіці «ахмат» – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

СБУ встановила особу «кадирівця», який катував дітей на Київщині (фото) фото 1

На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка. Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ.

Коли тортури не дали «бажаного результату», хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.

Після звільнення Київщини зловмисник втік на територію РФ, де переховується від правосуддя.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення окупанта до відповідальності. 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що диверсанти попалися в руки СБУ: наші захисники отримали цінну інформацію (фото).

Тим часом на Рівненщині розгорівся скандал: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ?

Читайте також:

Теги: СБУ Київщина окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За надодкою затриманого росіяни обстрілювали будівлю Харківської ОДА
СБУ впіймала на Харківщині «законсервованого» агента ФСБ
Сьогодні, 13:08
Ділки пропонували бажаючим маршрути до ЄС, але через територію Росії
До Криму, РФ та Білорусі: СБУ викрила канали нелегального виїзду за кордон
Сьогодні, 10:20
Пристрій для прослуховування у помешканні журналіста було знайдено 10 серпня
СБУ відреагувала на прослушку у журналіста Портникова
Сьогодні, 09:47

Новини

Зеленський зустрівся із маленькими українцями-героями: неймовірні історії (відео) 
Зеленський зустрівся із маленькими українцями-героями: неймовірні історії (відео) 
СБУ встановила особу «кадирівця», який катував дітей на Київщині (фото)
СБУ встановила особу «кадирівця», який катував дітей на Київщині (фото)
КМДА ухвалила жорстке рішення щодо російської мови
КМДА ухвалила жорстке рішення щодо російської мови
До Криму, РФ та Білорусі: СБУ викрила канали нелегального виїзду за кордон
До Криму, РФ та Білорусі: СБУ викрила канали нелегального виїзду за кордон
Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування
Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування
Вперше за три дні у столиці оголошена повітряна тривога (карта)
Вперше за три дні у столиці оголошена повітряна тривога (карта)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
51K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
29K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
24K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
22K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
20K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)

Новини

Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Сьогодні, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Сьогодні, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту