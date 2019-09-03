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    Знамените панно на будинку навпроти Оперного театру відреставрують (фото)

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    <span>На панно зображені яскраві квіти, два українських музиканти з бандурою і сопілкою, а також дівчина в народному костюмі</span> - Знамените панно на будинку навпроти Оперного театру відреставрують (фото)
    На панно зображені яскраві квіти, два українських музиканти з бандурою і сопілкою, а також дівчина в народному костюмі
    Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня

    Художники-реставратори вже провели підготовчі роботи

    У Києві відновлять панно «Українська пісня», створене в 1967 році на стіні будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 26, навпроти Оперного театру. На ньому зображені яскраві квіти, два українських музиканти з бандурою і сопілкою, а також дівчина в народному костюмі. Мозаїка почала руйнуватися, і від обличчя дівчини вже нічого не залишилося, видніються цеглини.

    Реставрувати мозаїку вирішили київські художники-монументалісти, про їх ініціативи дізналися в футбольному клубі «Шахтар» і вирішили профінансувати роботи, повідомляє «Сегодня».

    Художники-реставратори вже провели підготовчі роботи.

    «Стан панно вивчили за допомогою дрона. У стіні, де розміщений малюнок, є порожнечі. Панно зроблено зі смальти, невелика її частина вигоріла за роки на сонці, і її необхідно замінити. Потрібно також простукати місця, де вже явно відійшла плитка і відбити її, зробити нову цементну подушку і все закрити. Фахівці припускали, що роботи проводитимуться на площі три на три квадратних метри, але вже зараз зрозуміло, що об’єм робіт буде більшим», – розповів «Сегодня» Олег Коваль, активіст, творець спільноти «Київські історії».

    Реставратори кажуть, що в роботі використовуватимуть старі фото панно, щоб відтворити всі втрачені деталі мозаїки. Зараз триває пошук матеріалу. Смальту підбиратимуть за тонами. За словами Коваля, над відновленням панно працюватиме бригада художників-монументалістів під керівництвом Федора Григорова. Вони брали участь в реставрації фонтану «Зірки і сузір'я» поруч з площею Слави. Після закінчення робіт там залишилася смальта, вона приблизно того ж часу, що і мозаїка на Богдана Хмельницького і, скоріше за все, підійде за кольором.

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    Знамените панно на будинку навпроти Оперного театру відреставрують (фото)
    Знамените панно на будинку навпроти Оперного театру відреставрують (фото)
    Знамените панно на будинку навпроти Оперного театру відреставрують (фото)
    Знамените панно на будинку навпроти Оперного театру відреставрують (фото)
    Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня

    «Ми чекаємо, коли чиновники дадуть добро на початок робіт. Як його отримаємо, одразу ж риштуємо і приступаємо до реставрації. Сподіваємося на хорошу погоду. Думаю, відновити панно можна буде за тиждень або два. Імена всіх учасників реставрації будуть записані в список і поміщені в капсулу, закладену в панно», – додав Коваль.

    В інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) не змогли чітко відповісти, коли дадуть дозвіл на реставрацію мозаїки на Богдана Хмельницького, 26. З власних джерел «Сегодня» дізналися, що орендар будівлі, яке перебуває в держвласності, подає повний пакет документів на реконструкцію будівлі. 9 вересня на засіданні в Держархбудінспекції це питання буде розглянуто.

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