Знамените панно на будинку навпроти Оперного театру відреставрують (фото)



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На панно зображені яскраві квіти, два українських музиканти з бандурою і сопілкою, а також дівчина в народному костюмі Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня

Художники-реставратори вже провели підготовчі роботи

У Києві відновлять панно «Українська пісня», створене в 1967 році на стіні будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 26, навпроти Оперного театру. На ньому зображені яскраві квіти, два українських музиканти з бандурою і сопілкою, а також дівчина в народному костюмі. Мозаїка почала руйнуватися, і від обличчя дівчини вже нічого не залишилося, видніються цеглини.

Реставрувати мозаїку вирішили київські художники-монументалісти, про їх ініціативи дізналися в футбольному клубі «Шахтар» і вирішили профінансувати роботи, повідомляє «Сегодня».

Художники-реставратори вже провели підготовчі роботи.

«Стан панно вивчили за допомогою дрона. У стіні, де розміщений малюнок, є порожнечі. Панно зроблено зі смальти, невелика її частина вигоріла за роки на сонці, і її необхідно замінити. Потрібно також простукати місця, де вже явно відійшла плитка і відбити її, зробити нову цементну подушку і все закрити. Фахівці припускали, що роботи проводитимуться на площі три на три квадратних метри, але вже зараз зрозуміло, що об’єм робіт буде більшим», – розповів «Сегодня» Олег Коваль, активіст, творець спільноти «Київські історії».

Реставратори кажуть, що в роботі використовуватимуть старі фото панно, щоб відтворити всі втрачені деталі мозаїки. Зараз триває пошук матеріалу. Смальту підбиратимуть за тонами. За словами Коваля, над відновленням панно працюватиме бригада художників-монументалістів під керівництвом Федора Григорова. Вони брали участь в реставрації фонтану «Зірки і сузір'я» поруч з площею Слави. Після закінчення робіт там залишилася смальта, вона приблизно того ж часу, що і мозаїка на Богдана Хмельницького і, скоріше за все, підійде за кольором.

«Ми чекаємо, коли чиновники дадуть добро на початок робіт. Як його отримаємо, одразу ж риштуємо і приступаємо до реставрації. Сподіваємося на хорошу погоду. Думаю, відновити панно можна буде за тиждень або два. Імена всіх учасників реставрації будуть записані в список і поміщені в капсулу, закладену в панно», – додав Коваль.

В інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) не змогли чітко відповісти, коли дадуть дозвіл на реставрацію мозаїки на Богдана Хмельницького, 26. З власних джерел «Сегодня» дізналися, що орендар будівлі, яке перебуває в держвласності, подає повний пакет документів на реконструкцію будівлі. 9 вересня на засіданні в Держархбудінспекції це питання буде розглянуто.