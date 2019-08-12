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    На Набережній з’явився яскравий мурал з маленьким кур’єром (фото)

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    Мурал&nbsp;<span lang="UK">поблизу станції метро &laquo;Поштова площа&raquo;&nbsp;</span> - На Набережній з’явився яскравий мурал з маленьким кур’єром (фото)
    Мурал поблизу станції метро «Поштова площа» 
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    До цього стіна на місці муралу була розмальована жахливими графіті

    На стіні Набережної поблизу станції метро «Поштова площа» з’явився яскравий мурал.

    Київський художник Віталій Гідеван зобразив хлопчика з великим рюкзаком.

    Він прокоментувавсвій мурал так: «Якщо вірити легендам і казкам, то раніше діточок знаходили в капусті, потім приносив лелека, а зараз доставкою займаються хлопці з великими сумками...».

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    На Набережній з’явився яскравий мурал з маленьким кур’єром (фото)
    На Набережній з’явився яскравий мурал з маленьким кур’єром (фото)
    На Набережній з’явився яскравий мурал з маленьким кур’єром (фото)
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    До цього стіна на місці муралу була розмальована жахливими графіті.

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    Раніше було так

    Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова. 

    А у Дніпровському районі Києва є мурал, на якому зображений чарівний Пегас.

    Напередодні новорічних свят у Києві з’явився мурал, на якому зображено символ 2019 року – свиня.

    На стіні гімназії-інтернату №13 у Солом’янському районі Києва намальовано мурал з доповненою реальністю.

    На набережній Дніпра у Києві з’явився мурал, на якому зображено казкове створіння, що жило на дні річки, і дівчинка.

    На фасаді одного зі столичних дитячих садочків створено мурал з деревами і великою черепахою.

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