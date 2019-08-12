На Набережній з’явився яскравий мурал з маленьким кур’єром (фото)



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Мурал поблизу станції метро «Поштова площа» Фото: Віталій Гідеван, Facebook

До цього стіна на місці муралу була розмальована жахливими графіті

На стіні Набережної поблизу станції метро «Поштова площа» з’явився яскравий мурал.

Київський художник Віталій Гідеван зобразив хлопчика з великим рюкзаком.

Він прокоментувавсвій мурал так: «Якщо вірити легендам і казкам, то раніше діточок знаходили в капусті, потім приносив лелека, а зараз доставкою займаються хлопці з великими сумками...».

До цього стіна на місці муралу була розмальована жахливими графіті.

Раніше було так

Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова.

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