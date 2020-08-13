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    Знайдено мертвим хлопця, який стрибнув із Північного мосту і зник

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    Знайдено мертвим хлопця, який стрибнув із Північного мосту і зник

    Пошуки молодика велися з 8 серпня

    Хлопця, який 8 серпня у Києві стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник, знайшли мертвим.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Нагадаємо, 8 серпня близько 17 години хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник.

    На місце були викликані рятувальники й поліцейські. Водолази та правоохоронці провели пошуки у воді та на березі, але хлопця не знайшли.

    Як повідомлялося, 12 серпня вранці на озері Кирилівське зі сторони вулиці Богатирської в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.

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