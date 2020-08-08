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    Кримінал

    У Дніпрі затримали кілера, якого розшукував Інтерпол

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    <p>Затриманого перевіряють на причетність до вчинення тяжких злочинів на території України</p> - У Дніпрі затримали кілера, якого розшукував Інтерпол

    Затриманого перевіряють на причетність до вчинення тяжких злочинів на території України

    Фото: Нацполіція

    За вчинення замовного вбивства на території Болгарії у 2016 році 35-річний чоловік був оголошений у міжнародний розшук

    У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який у 2016 році вчинив замовне вбивство на території Болгарії.

    Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

    Зазначається, що за вчинення замовного вбивства на території Болгарії у 2016 році 35-річний чоловік був оголошений у міжнародний розшук. Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, він використовував документи іншої особи.

    У четвер, 6 серпня, поліція затримала розшукуваного. В його автомобілі знайшли зброю та набої до неї, документи на ім’я іншої особи, але з фотографією зловмисника.

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    Затриманого також перевіряють на причетність до вчинення тяжких злочинів на території України.

    Раніше поліція затримала кілера, який у Львові розстріляв чоловіка.

    Національна поліція України кримінал Дніпро Інтерпол вбивство Болгарія кілер розшук
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