Зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)



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Планується, що водопостачання відновиться за добу

У вівторок, 15 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Січових Стрільців, 43;

вул. Межигірська, 25;

вул. Здолбунівська, 11а;

вул. Заболотного, 2 – 50, 6А;

вул. Лагерна, 34;

просп. Перемоги, 56А;

вул. Малишка, 27.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 11 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва.