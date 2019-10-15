Зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)
Планується, що водопостачання відновиться за добу
У вівторок, 15 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Січових Стрільців, 43;
- вул. Межигірська, 25;
- вул. Здолбунівська, 11а;
- вул. Заболотного, 2 – 50, 6А;
- вул. Лагерна, 34;
- просп. Перемоги, 56А;
- вул. Малишка, 27.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, 11 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва.