  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)

    • Розсилка
    Зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)

    Планується, що водопостачання відновиться за добу

    У вівторок, 15 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Січових Стрільців, 43;
    • вул. Межигірська, 25;
    • вул. Здолбунівська, 11а;
    • вул. Заболотного, 2 – 50, 6А;
    • вул. Лагерна, 34;
    • просп. Перемоги, 56А;
    • вул. Малишка, 27.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, 11 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ