Напередодні вихідних через аварії залишилася без води частина Києва (адреси)



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У домівках киян зникла вода

Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У п’ятницю, 11 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Алли Горської, 3, 5, 6, 8, 10;

пр-т. Голосіївський, 106.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

10 жовтня через планові ремонтні роботи було відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва.

У четвер у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва.