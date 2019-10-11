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    Напередодні вихідних через аварії залишилася без води частина Києва (адреси)

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    У домівках киян зникла вода - Напередодні вихідних через аварії залишилася без води частина Києва (адреси)
    У домівках киян зникла вода

    Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У п’ятницю, 11 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пров. Алли Горської, 3, 5, 6, 8, 10;
    • пр-т. Голосіївський, 106.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

    10 жовтня через планові ремонтні роботи було відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва.

    У четвер у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва.

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