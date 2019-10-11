Напередодні вихідних через аварії залишилася без води частина Києва (адреси)
Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження на мережі
У п’ятницю, 11 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пров. Алли Горської, 3, 5, 6, 8, 10;
- пр-т. Голосіївський, 106.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.
10 жовтня через планові ремонтні роботи було відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва.
У четвер у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва.