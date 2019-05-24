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    Знову аварії: вода зникла у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

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    Знову аварії: вода зникла у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У п’ятницю, 24 травня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій. Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Федьковича, 6, 8, 10;
    • вул. Юліуса Фучика, 17;
    • вул. Преображенська, 12А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 22 травня у зв'язку з пошкодженнями на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях, 23 травня - на двох.

    21 травня було обмежено водопостачання частини житлового масиву Оболонь.  Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.

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