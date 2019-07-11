Золоті злитки, гроші, прикраси: у центрі Києва затримали квартирників з багатим «уловом» (фото, відео)



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Злодії викрали з квартири ювелірні прикраси Фото: Нацполіція

Грабіжниками виявилися жителі Львівської та Рівненської областей

Оперативники Печерського управління поліції затримали трьох чоловіків за підозрою у квартирній крадіжці на вулиці Євгена Коновальця. Їх із речами власника квартири затримали на виході з під’їзду. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Правоохоронці з’ясували, що до оселі киянина зловмисники потрапили за допомогою відмичок. Поки один відчиняв двері, двоє інших стояли поруч та дивились, щоби за їх діями ніхто не спостерігав. Потрапивши до квартири, спільники викрали грошові заощадження у великому розмірі, банківські злитки золота, золотий годинник і ювелірні прикраси», - розповіли правоохоронці.

Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися жителі Львівської та Рівненської областей, 1975-го, 1976-го та 1982 років народження. Один із фігурантів раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час поверхневого обшуку у них виявили та вилучили речові докази, а також відмички та рукавички.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність зловмисників до вчинення інших злочинів на території Києва.