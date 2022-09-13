Зруйнований Ірпінь відвідала делегація з Канади (фото)

Ірпінь відвідали гості з Канади – міністр освіти та виконавча директорка з ранньої грамотності

Міністр освіти Канади пообіцяв допомогти відновити ліцей №3

Ірпінь продовжує розширювати свою міжнародну співпрацю. І це означає, що місто матимемо ще більше можливостей для отримання допомоги у відбудові соціальної та житлової інфраструктури. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

«Сьогодні Ірпінь відвідали гості з Канади – міністр освіти і раннього розвитку дитини провінції Нью-Брансвік Домінік Карді та виконавча директорка з ранньої грамотності Неурядової організації з розвитку грамотності Джулія Сміт», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністра дуже вразили масштаби руйнування міста і, зокрема, закладів освіти. Побачивши ліцей №3, Домінік Карді пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб допомогти відновити його якомога швидше.

«Щоб наша співпраця була конструктивною і результативно, під час розмови вирішили заснувати побратимство між Ірпенем та одним із міст канадської провінції Нью-Брансвік. Домовилися наступного тижня організувати чергову зустріч, але вже в онлайн-форматі і на ній обговорити наступні кроки для розвитку і зміцнення нашого партнерства», – додав Маркушин.

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Раніше повідомлялося, що Ірпінь буде відновлювати відомий австрійський архітектор.

Також Ірпінська міська громада підписала угоду з президентом Асоціації мерів міст Франції, мером міста Канни Давідом Ліснаром.