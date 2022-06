Шокований звірствами: єврокомісар із кризових ситуацій відвідав Ірпінь

«Сьогодні я був в Ірпені. Я глибоко шокований звірствами, скоєними тут, а також в інших місцях. Цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенню ніколи, ніде», – написав Ленарчич.

Today I was in Irpin. I was deeply shocked about the atrocities committed here but also elsewhere. Civilians and civilian infrastructure must not be a target, never, nowhere. Again, I most strongly condemn the deliberate attacks against civilians and civilian infrastructure. pic.twitter.com/CDV0gpHnx2

Ленарчич зазначив, що рішуче засуджує цілеспрямовані російські атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні. Також він повідомив про виділення додаткових 205 млн євро на підтримку України.

«Понад 100 днів ми були свідками непотрібних страждань і незліченних порушень міжнародного гуманітарного права. Наш обов’язок – підтримувати найуразливіших. З огляду на зростання потреб, ми оголошуємо додаткові 205 мільйонів євро на підтримку», – додав єврокомісар.

#Ukraine: For more than 100 days, we have witnessed unnecessary suffering and countless violations of IHL. It is our duty to stand by the most vulnerable. In view of rising needs,we are announcing further €205M in support.



The is committed to support as long as it takes. pic.twitter.com/sxmAZPdyM4