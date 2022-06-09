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    Політика

    Шокований звірствами: єврокомісар із кризових ситуацій відвідав Ірпінь

    Шокований звірствами: єврокомісар із кризових ситуацій відвідав Ірпінь
    фото: Янез Ленарчич/Twitter

    На підтримку України виділять ще додаткові 205 млн грн

    Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич відвідав зруйнований рашистами Ірпінь на Київщині. Про це він повідомив у Twitter.

    «Сьогодні я був в Ірпені. Я глибоко шокований звірствами, скоєними тут, а також в інших місцях. Цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенню ніколи, ніде», – написав Ленарчич.

    Ленарчич зазначив, що рішуче засуджує цілеспрямовані російські атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні. Також він повідомив про виділення додаткових 205 млн євро на підтримку України.

    «Понад 100 днів ми були свідками непотрібних страждань і незліченних порушень міжнародного гуманітарного права. Наш обов’язок – підтримувати найуразливіших. З огляду на зростання потреб, ми оголошуємо додаткові 205 мільйонів євро на підтримку», – додав єврокомісар.

    В Україні Ленарчич знаходиться для проведення зустрічей з гуманітарними організаціями та українськими урядовцями, щоб допомогти координувати реагування ЄС на кризу на місцях.

    Нагадаємо, 7 червня посол США Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу.

    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісар війна Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    Шокований звірствами: єврокомісар із кризових ситуацій відвідав Ірпінь