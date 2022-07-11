Прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь (фото)

Мер міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків

Марк Рютте перебуває з робочим візитом в Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перебуває з робочим візитом в Україні. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.

Нідерландський прем'єр 11 липня відвідав Ірпінь.

«Щойно спілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який в рамках робочого візиту в Україну відвідав Ірпінь», – написав Маркушин.

Міський голова передав йому презентацію руйнувань міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків.

«Подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців», – завершив повідомлення очільник Ірпеня.

Нагадаємо, 12 травня прем'єр Нідерландів у Раді звернувся до українців. Перед цим глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь.

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