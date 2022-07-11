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    Новини

    Прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь (фото)

    Мер міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків - Прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь (фото)

    Мер міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків

    фото: Олександр Маркушин/ Telegram

    Марк Рютте перебуває з робочим візитом в Україні

    Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перебуває з робочим візитом в Україні. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.

    Нідерландський прем'єр 11 липня відвідав Ірпінь.

    «Щойно спілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який в рамках робочого візиту в Україну відвідав Ірпінь», – написав Маркушин.

    Міський голова передав йому презентацію руйнувань міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків.

    «Подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців», – завершив повідомлення очільник Ірпеня.

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    Мер міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків. фото: Олександр Маркушин/ Telegram
    Мер міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків. фото: Олександр Маркушин/ Telegram
    Мер міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків. фото: Олександр Маркушин/ Telegram
    Мер міста та попросив допомоги у відбудові зруйнованого житла, шкіл та дитсадків. фото: Олександр Маркушин/ Telegram

    Нагадаємо, 12 травня прем'єр Нідерландів у Раді звернувся до українців. Перед цим глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь.

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    Теги: росія окупанти війна Нідерланди Ірпінь Україна Telegram окупація #stoprussia
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    Прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь (фото)