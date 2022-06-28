Канни будуть відновлювати Ірпінь – міста підписали угоду

Канни будуть відновлювати Ірпінь

Ірпінська міська громада підписала угоду з президентом Асоціації мерів міст Франції, мером міста Канни Давідом Ліснаром, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, Асоціація мерів міст Франції допоможе відновлювати Ірпінь: для цього об’єднаються багато французьких громад.

Напередодні із мером Канн Давідом Ліснаром зустрілися голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк та мер Олександр Маркушин. Вони показали фото зруйнованого росіянами міста та надали презентації знищених об’єктів соціальної й житлової інфраструктури.

Раніше проросійський пропагандист поїхав у зруйнований Ірпінь і взявся сварити українців.

Також відомо, що рух через річку Ірпінь до столиці відновили за два тижні.

Нагадаємо, як раніше повідомили у Міністерстві інфраструктури, більшість об'єктів зруйнованої транспортної інфраструктури можна відновити протягом двох років, а основні зроблять за один рік.