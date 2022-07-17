Ірпінь буде відновлювати відомий австрійський архітектор

Герхард Хаузер уже відвідав зруйноване рашистами місто на Київщині

Австрійський архітектор Герхард Хаузер приїхав до України в рамках проєкту «Irpin Reconstruction Summit». Про це повідомляє «Голос України».

Із Хаузером зустрілися міський голова Ірпеня Олександр Маркушин та головний архітектор міста.

«Пан Хаузер знаний у Європі своїм екологічним підходом до будівництва. У більшості його проектів переважають природні матеріали, а також часто грамотно використовується вторинна сировина», – наголосив Маркушин.

Австрієць прийняв пропозицію долучитися до відбудови міста. Він займеться проектуванням артцентру для дітей Ірпеня.

«Я шокований тим, що побачив дорогою сюди — що зробили з красивим Ірпенем, яка зараз поранена Україна», – так прокоментував побачене під час візиту архітектор.

Нагадаємо, у кінці червня Ірпінська міська громада підписала угоду з президентом Асоціації мерів міст Франції, мером міста Канни Давідом Ліснаром.

Асоціація мерів міст Франції допоможе відновлювати Ірпінь: для цього об’єднаються багато французьких громад.