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    Новини

    Ірпінь буде відновлювати відомий австрійський архітектор

    Австрійський архітектор Герхард Хаузео займеться створенням для дітей Ірпеня сучасного артцентру - Ірпінь буде відновлювати відомий австрійський архітектор
    Австрійський архітектор Герхард Хаузео займеться створенням для дітей Ірпеня сучасного артцентру
    фото: Facebook Олександра Маркушина

    Герхард Хаузер уже відвідав зруйноване рашистами місто на Київщині

    Австрійський архітектор Герхард Хаузер приїхав до України в рамках проєкту «Irpin Reconstruction Summit». Про це повідомляє «Голос України».

    Із Хаузером зустрілися міський голова Ірпеня Олександр Маркушин та головний архітектор міста.

    «Пан Хаузер знаний у Європі своїм екологічним підходом до будівництва. У більшості його проектів переважають природні матеріали, а також часто грамотно використовується вторинна сировина», – наголосив Маркушин.

    Австрієць прийняв пропозицію долучитися до відбудови міста. Він займеться проектуванням артцентру для дітей Ірпеня.

    «Я шокований тим, що побачив дорогою сюди — що зробили з красивим Ірпенем, яка зараз поранена Україна», – так прокоментував побачене під час візиту архітектор.

    Нагадаємо, у кінці червня Ірпінська міська громада підписала угоду з президентом Асоціації мерів міст Франції, мером міста Канни Давідом Ліснаром.

    Асоціація мерів міст Франції допоможе відновлювати Ірпінь: для цього об’єднаються багато французьких громад.

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    Теги: Австрія росія окупанти війна Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    Ірпінь буде відновлювати відомий австрійський архітектор