ЗСУ пішли в контрнаступ поблизу Ізюму: російських окупантів відкинуто

Ізюм один з ключових напрямків російської армії

Збройні сили України пішли в контрнаступ в місті Ізюм Харківської області. Про це повідомив 14 березня радник міністра МВС Вадим Денисенко.

За його словами, бої ідуть на різних напрямках. поблизу Києва чутно роботу артилерії. Біля Харкова також окупанти відкривали вогонь.

«Під Ізюмом також вдалося зробити невеликий контрнаступ, і трохи відкинути росіян. Адже Ізюм один з ключових напрямків російської армії, тому що це дорога на схід на Донбас», – додав Денисенко.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

На Слобожанському напрямку російські загарбники намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, перегруповують війська та намагаються відновити наступ на Харків і Суми.

Окупанти розбомбили селище на Харківщині, внаслідок чого постраждала також відома фабрика дверей.

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