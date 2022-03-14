  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Французький активіст захопив віллу дочки Путіна і запросив туди українців (відео)

    П&rsquo;єр Афнер захопив віллу дочки Путіна Катерини Тихонової - Французький активіст захопив віллу дочки Путіна і запросив туди українців (відео)
    П’єр Афнер захопив віллу дочки Путіна Катерини Тихонової
    фото: The Insider

    На віллу дочки Путіна планують заселити евакуйованих українців

    Видання The Insider, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, повідомило, що у французькому місті Біарріц місцевий активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки президента Росії Владіміра Путіна «Альта Міра», змінив там замки і заявив, що вілла готова прийняти жертв путінського режиму, і насамперед українських біженців.

    Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць та три ванні кімнати. У неділю, 13 березня, журналісти опублікували відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.

    Крім того, на віллі було знайдено низку документів, які стосуються російського олігарха Геннадія Тимченка, якого називають «гаманцем Путіна».

    Згідно з реєстром нерухомості Франції, вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а у 2012 була передана чоловікові Катерини Тихонової Кирилу Шамалову.

    Інформацію про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, ще в 1996 році публікував політик Олександр Бєляєв. Тоді йшлося, що Путін купує нерухомість за гроші, викрадені з мерії Санкт-Петербурга.

    Вілла Шамалова – не єдиний палац Путіна в Біарріці. Радіо Europe 1 з посиланням на французькі спецслужби опублікувало інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню віллу Стравінського.

    Є в Біарріці і третя вілла, пов'язана з Путіним, це будинок його колишньої дружини, який тепер належить її новому чоловікові Артуру Очеретному. Після початку війни активісти розфарбували стіни вілли у кольори українського прапора.

    Тим часом Італія планує розміщувати українських біженців у будинках, конфіскованих у мафії.

    Читайте також:
    Теги: нерухомість Путін гроші Франція активісти будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Французький активіст захопив віллу дочки Путіна і запросив туди українців (відео)