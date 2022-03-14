Глава РПЦ Кирило благословив начальника Росгвардії на знищення українців (відео)

Золотов у храмі відчитався Кирилу про війну в Україні

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні

Так, спочатку Кирило звернувся до Золотова, помилково назвавши його «Володимиром».

«Ну, і оскільки, Володимире Васильовичу, очолюєте Росгвардію, я хотів би, щоб цей образ саме був у лавах Росгвардії Російської Федерації», – сказав Гундяєв.

Золотов же подякував главі російської церкви «за цей дар».

«Ваша святість, дякую вам за цей дар. Хочу побажати вам многая літа на славу трудів ваших. І хочу довести до вас і до всіх присутніх тут парафіян, що війська Національної гвардії спільно зі збройними силами Російської Федерації виконують всі поставлені завдання під час цієї «військової контроперації» (війни Росії проти України – ред.)», – сказав глава Росгвардії.

Водночас Золотов визнав «що не все відбувається так швидко».

Зотов розповідаючи про нацистів в Україні, які ховаються за спинами жінок, дітей і старих, мав на увазі російську армію, що вдається до такої тактики.

Нагадаємо: окремі єпархії УПЦ МП вже припинили поминання патріарха Кирила на всіх богослужіннях. Зокрема про це заявили Львівська та Івано-Франківська єпархії. Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».

Вселенський Патріарх Варфоломій не заперечує можливості його поминання без якихось додаткових канонічних процедур для тих, хто не бачить для себе інших варіантів, у тому числі через приєднання до Помісної церкви України.

Проте, намісник Лаври митрополит Павло не став засуджувати Кирила і Росію. Навпаки заявив, що українці не чули застережень і «тепер пожинають плоди». Перед війною ще один митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич) закликав українців не боятися війни і змиритися.

А настоятель Святогірської Лаври, яку вчора бомбили російські окупанти, митрополит Арсеній не став називати Росію та Путіна в числі тих, хто винен у цьому злочині.

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