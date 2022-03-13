Окупанти розбомбили відому на всю Україну фабрику дверей (відео)

Російські терористи здійснили черговий удар на Харківщині

Окупанти розбомбили селище на Харківщині, внаслідок чого постраждала також відома фабрика дверей. Про це у соцмережах повідомив Антон Геращенко, додавши відео наслідків удару.

«Російські нацисти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом – це горить Приватне підприємство – фабрика дверей «Папа Карло», а поруч розташована стайня Ecurie de Paris», – написав він.

«Бандероконей, я так розумію, злякалися», – дописав під відео Геращенко.

«Папа Карло». Компанія є одним з найбільших виробників інтер'єрних дверей в Україні. Продукція випускається під торговою маркою «Папа Карло» для українського ринку і «Carlo Porte» для експорту. Фабрика була заснована в 1996 році як сімейний бізнес і з моменту заснування пройшла шлях від невеликої майстерні до групи компаній.

Нагадаємо, вночі внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети влучили в установку комплексної підготовки газу ГПУ «Шебелинкагазвидобування», що поблизу села Глазунівка Ізюмського району Харківської області. Про це повідомили в ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла від оператора об'єкту о 22:37 12 березня. До місця виклику виїхало відділення служби порятунку. На момент прибуття вогнеборців горіли: будівля операторної та газовий сепаратор. Спостерігалось інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу, що біля приміщення операторної, руйнівні пошкодження приміщення операторної. Площа пожежі складала близько 300 кв.м.

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