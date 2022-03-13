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    Події в Україні

    Окупанти розбомбили відому на всю Україну фабрику дверей (відео)

    Постраждало селище та підприємства - Окупанти розбомбили відому на всю Україну фабрику дверей (відео)
    Постраждало селище та підприємства
    скріншот із відео

    Російські терористи здійснили черговий удар на Харківщині

    Окупанти розбомбили селище на Харківщині, внаслідок чого постраждала також відома фабрика дверей. Про це у соцмережах повідомив Антон Геращенко, додавши відео наслідків удару.

    «Російські нацисти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом – це горить Приватне підприємство – фабрика дверей «Папа Карло», а поруч розташована стайня Ecurie de Paris», – написав він.

    «Бандероконей, я так розумію, злякалися», – дописав під відео Геращенко.

    «Папа Карло». Компанія є одним з найбільших виробників інтер'єрних дверей в Україні. Продукція випускається під торговою маркою «Папа Карло» для українського ринку і «Carlo Porte» для експорту. Фабрика була заснована в 1996 році як сімейний бізнес і з моменту заснування пройшла шлях від невеликої майстерні до групи компаній.

    Нагадаємо, вночі внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети влучили в установку комплексної підготовки газу ГПУ «Шебелинкагазвидобування», що поблизу села Глазунівка Ізюмського району Харківської області. Про це повідомили в ДСНС.

    Інформація про пожежу надійшла від оператора об'єкту о 22:37 12 березня. До місця виклику виїхало відділення служби порятунку. На момент прибуття вогнеборців горіли: будівля операторної та газовий сепаратор. Спостерігалось інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу, що біля приміщення операторної, руйнівні пошкодження приміщення операторної. Площа пожежі складала близько 300 кв.м.

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    Теги: окупанти Антон Геращенко війна військові Харківщина
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    Окупанти розбомбили відому на всю Україну фабрику дверей (відео)