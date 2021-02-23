З’явилося відео, як у центрі Києва на жінку рухнула крижана глиба

Із даху на жінку впали бурульки зі снігом

Жінка знехтувала огородженням небезпечної ділянки біля будинку

Камери відеоспостереження зафіксували, як 22 лютого на вулиці Прорізній у центрі Києва на жінку крижана глиба з даху будинку.

Відео оприлюднила Патрульна поліція Києва.

На ньому видно, що жінка знехтувала огородженням біля будинку, пролізла під обмежувальною стрічкою і в небезпечній зоні на неї впала глиба снігу, поваливши з ніг.

Нагадаємо в понеділок, 22 лютого, в центрі Києва сталися два випадки падіння бурульок на людей.

Так на вулиці Ярославів Вал, 20 на жінку впала глиба льоду. 49-річна жінка отримала травми і шпиталізована до Київської міської клінічної лікарні №17.

Також крижана глиба впала на жінку на розі вулиць Прорізної та Паторжинського.

Крім того, 21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, які впали на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча.

Жертвами бурульок і снігових глиб у столиці також стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі.

У Києві спостерігається падіння температури. Напередодні позначки на термометрах сягали +5°С, нині температура опустилась до -1°С. А ввечері прогнозують до -5°С.

Медики попереджають мешканців та гостей столиці, що внаслідок таких температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик їх падіння. Слід бути уважними перед тим, як пройти під дахом будинку, впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів.

23 лютого в Києві продовжується розчищення дахів від буруль і снігу. Наразі працює понад 120 покрівельників керуючих компаній, залучені близько 30 бригад альпіністів, використовують 12 автовишок.