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    У Києві крижані бурульки розтрощили декілька автівок (фото)

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    Крижані бурульки розбили скло і зім'яли дах автомобіля, припаркованого занадто близько до будинку - У Києві крижані бурульки розтрощили декілька автівок (фото)
    Крижані бурульки розбили скло і зім'яли дах автомобіля, припаркованого занадто близько до будинку
    Фото: Київ оперативний

    Крижані бурульки на дахах будівель небезпечні для людей

    У столиці спостерігаються температурні перепади: вдень плюсова температура, а вночі – мороз. Внаслідок цього на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря відбувається падіння бурульок, що несе загрозу пішоходам і автомобілям, припаркованим поблизу будівель.

    Так, жертвами бурульок і снігових глиб у столиці вже стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі.

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    У Києві крижані бурульки розтрощили декілька автівок (фото)
    У Києві крижані бурульки розтрощили декілька автівок (фото)
    У Києві крижані бурульки розтрощили декілька автівок (фото)

    Як повідомлялося, у Києві дахи будівель від крижаних бурульок розчищають бригади альпіністів і покрівельників. Минулого тижня працювали 123 покрівельники керуючих компаній, 29 бригад альпіністів, використовувалися 12 автовишок.

    Столична влада просить пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які мають бути огороджені спеціальними стрічками, а водіїв – не паркувати авто біля таких локацій.

    У місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може скласти 1700 гривень.

    14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.

    Теги: Київ благоустрій автомобіль снігопад
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