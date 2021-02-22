У Києві крижані бурульки розтрощили декілька автівок (фото)

Крижані бурульки розбили скло і зім'яли дах автомобіля, припаркованого занадто близько до будинку

Крижані бурульки на дахах будівель небезпечні для людей

У столиці спостерігаються температурні перепади: вдень плюсова температура, а вночі – мороз. Внаслідок цього на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря відбувається падіння бурульок, що несе загрозу пішоходам і автомобілям, припаркованим поблизу будівель.

Так, жертвами бурульок і снігових глиб у столиці вже стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі.

Як повідомлялося, у Києві дахи будівель від крижаних бурульок розчищають бригади альпіністів і покрівельників. Минулого тижня працювали 123 покрівельники керуючих компаній, 29 бригад альпіністів, використовувалися 12 автовишок.

Столична влада просить пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які мають бути огороджені спеціальними стрічками, а водіїв – не паркувати авто біля таких локацій.

У місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може скласти 1700 гривень.

14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.