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    Жертви бурульок: у центрі Києва на двох жінок впали глиби льоду

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    Через температурні перепади на дахах будинків утворюються крижані бурульки - Жертви бурульок: у центрі Києва на двох жінок впали глиби льоду
    Через температурні перепади на дахах будинків утворюються крижані бурульки
    Фото з відкритих джерел

    Внаслідок падіння крижаних бурульок жінка потрапила до лікарні

    Сьогодні, 22 лютого, на вулиці Ярославів Вал, 20 на жінку впала глиба льоду.

    Про це «Главкому» повідомили джерела в екстрених службах.

    49-річна жінка отримала травми і шпиталізована до Київської міської клінічної лікарні №17.

    Також крижана глиба впала на жінку на розі вулиць Прорізної та Паторжинського. Медики швидкої допомоги виїхали на виклик. Про стан жінки поки що нічого невідомо.

    Крім того, 21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, які впали на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча. Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    Як відомо, сьогодні в Києві температура повітря вище нуля, а у вівторок у столиці прогнозується зниження температури до -7 градусів.

    Медики попереджають мешканців та гостей столиці, що внаслідок таких температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик їх падіння. Слід бути уважними перед тим, як пройти під дахом будинку, впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів.

    Нагадаємо, жертвами бурульок і снігових глиб у столиці вже стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі.

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    Жертви бурульок: у центрі Києва на двох жінок впали глиби льоду
    Жертви бурульок: у центрі Києва на двох жінок впали глиби льоду
    Жертви бурульок: у центрі Києва на двох жінок впали глиби льоду

    14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.

    Теги: Київ лікарня жінка снігопад
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