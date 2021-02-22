Жертви бурульок: у центрі Києва на двох жінок впали глиби льоду

Через температурні перепади на дахах будинків утворюються крижані бурульки

Внаслідок падіння крижаних бурульок жінка потрапила до лікарні

Сьогодні, 22 лютого, на вулиці Ярославів Вал, 20 на жінку впала глиба льоду.

Про це «Главкому» повідомили джерела в екстрених службах.

49-річна жінка отримала травми і шпиталізована до Київської міської клінічної лікарні №17.

Також крижана глиба впала на жінку на розі вулиць Прорізної та Паторжинського. Медики швидкої допомоги виїхали на виклик. Про стан жінки поки що нічого невідомо.

Крім того, 21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, які впали на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча. Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Як відомо, сьогодні в Києві температура повітря вище нуля, а у вівторок у столиці прогнозується зниження температури до -7 градусів.

Медики попереджають мешканців та гостей столиці, що внаслідок таких температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик їх падіння. Слід бути уважними перед тим, як пройти під дахом будинку, впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів.

Нагадаємо, жертвами бурульок і снігових глиб у столиці вже стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі.

14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.