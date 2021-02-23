На боротьбу з глибами льоду на дахах будинків кинули 30 бригад альпіністів

Столична влада закликає громадян триматися подалі від будівель

У Києві продовжується розчищення дахів від буруль та снігу. Наразі працює понад 120 покрівельників керуючих компаній, залучені близько 30 бригад альпіністів, використовують 12 автовишок. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Щодня вдається очищати до 300 будинків, залежно від складності та висотності. Однак у столиці є низка приміщень, які зобов’язані очищати інші обслуговуючі організації, власники чи орендарі, зокрема, приватні установи.

У місті працюють інспектори з благоустрою: штраф за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи може скласти 1700 гривень.

«Звертаємось до водіїв: не паркуйте авто біля місць проведення робіт та огороджених місць. Також пішоходів просимо бути обережними, звертати увагу на огородження та не підходити близько до місць, де проводять роботи, або огороджених ділянок», – закликає столична влада.

Нагадаємо в понеділок, 22 лютого, в центрі Києва сталися два випадки падіння бурульок на людей.

Так на вулиці Ярославів Вал, 20 на жінку впала глиба льоду. 49-річна жінка отримала травми і шпиталізована до Київської міської клінічної лікарні №17.

Також крижана глиба впала на жінку на розі вулиць Прорізної та Паторжинського.

Крім того, 21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, які впали на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча.

Жертвами бурульок і снігових глиб у столиці також стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі.

У Києві спостерігається падіння температури. Напередодні позначки на термометрах сягали +5°С, нині температура опустилась до -1°С. А ввечері прогнозують до -5°С.

Медики попереджають мешканців та гостей столиці, що внаслідок таких температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик їх падіння. Слід бути уважними перед тим, як пройти під дахом будинку, впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів.