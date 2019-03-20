З’явилося відео, як у Києві Chevrolet протаранив дві автівки і автобус



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ДТП на перетині вулиць Олени Теліги та Дорогожицької Фото: Главком

Спідометр авто винуватця аварії зупинився на позначці в 160 км/год.

У мережі з'явилося відео моменту серйозної ДТП, що сталася 18 березня на перетині вулиць Олени Теліги та Дорогожицької. Відео зняли камери спостереження.

Нагадаємо, аварія трапилася близько 18:03.

На відео чітко видно, як Chevrolet на високій швидкості наближається до перехрестя. Перед перетином вулиць він чіпляє Fiat, потім Mitsubishi і врізається в маршрутне таксі «Богдан». Після аварії Chevrolet загорівся. Очевидці ліквідували загоряння та не дали вогню пошириться. Однак, щоб витягнути потерпілого водія, знадобився спеціальний інструмент рятувальників.

Як повідомляв «Главком», спідометр авто винуватця аварії зупинився на позначці в 160 км/год.

За інформацією очевидців, перехрестя з вулицею Щусєва Chevrolet пролетів на червоний сигнал світлофора, ледь не збивши пішоходів.

До лікарні з незначними травмами потрапили троє пасажирів маршрутки, а водій Chevrolet госпіталізований у важкому стані.

Як повідомлялося, 17 березня в Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро «Гідропарк» сталася ДТП: зіткнулися Mitsubishi Lancer і Chevrolet Malibu. Однак банальні «догонялки» переросли в конфлікт з погрозами.

18 березня на вулиці Жилянській, 107 у Києві водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і влетів в електроопору. В результаті зіткнення машина спалахнула.