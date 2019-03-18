Потрійна ДТП у Києві: легковик зніс маршрутці «зад» і сам залишився без «носа»



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Ввечері 18 березня біля Бабиного Яру сталась серйозна ДТП Фото: Главком

Постраждалих оперативно госпіталізували

Сьогодні ввечері неподалік Бабиного Яру, на перехресті вулиць Дорогожицької та Олени Теліги зіткнулися три машини. Два легковика та одна маршрутка.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», одна з автівок розбита майже вщент. Свідки, які були на місці події раніше, стверджують, що постраждалих забрали карети швидкої допомоги. Про їхній стан та кількість поранених у ДТП правоохоронці не повідомляють.

За попередньою інформацією, водій на високій швидкості їхав зі сторони станції метро «Почайна» у бік станції метро «Шулявська». У певний момент він не впорався з керуванням, врізався в Fiat, потім в Mitsubishi, а потім в маршрутний автобус «Богдан». На фото видно, що маршрутний автобус також сильно постраждав. Легковик просто зніс йому задні двері та задню частину.

Спідометр авто винуватця аварії зупинився на позначці в 160 км / ч.

За інформацією очевидців, перехрестя з вулицею Щусєва Chevrolet пролетів на червоний сигнал світлофора, ледь не збивши пішоходів. Водій авто з травмами був госпіталізований

На місці працюють правоохоронці.

Також зазначимо, що за тиждень на дорогах столиці сталося майже 700 ДТП. За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 40 осіб (на попередньому тижні - 44), загинула одна особа (на попередньому тижні в ДТП загинули чотири людини).

Протягом тижня сталося 14 наїздів на пішоходів, з них 6 - на пішохідних переходах. Поранено 2 велосипедисти.

Як повідомлялося, 17 березня в Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро «Гідропарк» сталася ДТП: зіткнулися Mitsubishi Lancer і Chevrolet Malibu. Однак банальні «догонялки» переросли в конфлікт з погрозами.

18 березня на вулиці Жилянській, 107 у Києві водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і влетів в електроопору. В результаті зіткнення машина спалахнула.