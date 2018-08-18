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    У центрі Києва зенітна установка «Бук» врізалася в будинок: фото

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    У Києві зенітна установка &laquo;Бук&raquo; врізалася в будівлю бізнес-центру - У центрі Києва зенітна установка «Бук» врізалася в будинок: фото
    Фото: Громадське
    У Києві зенітна установка «Бук» врізалася в будівлю бізнес-центру

    Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte

    На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка ймовірно брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.

    Про це Громадському повідомив очевидець події.

    Зазначається, що військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.

    За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику.

    На фото можна побачити, що зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки.

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    У центрі Києва зенітна установка «Бук» врізалася в будинок: фото
    У центрі Києва зенітна установка «Бук» врізалася в будинок: фото
    У центрі Києва зенітна установка «Бук» врізалася в будинок: фото
    Фото: Громадське

    Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

    У суботу, 18 серпня, з 16:45 до 19:00 на час проведення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

    Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

    У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.

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