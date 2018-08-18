У центрі Києва зенітна установка «Бук» врізалася в будинок: фото



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Фото: Громадське У Києві зенітна установка «Бук» врізалася в будівлю бізнес-центру

Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte

На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка ймовірно брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.

Про це Громадському повідомив очевидець події.

Зазначається, що військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.

За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику.

На фото можна побачити, що зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки.

Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

У суботу, 18 серпня, з 16:45 до 19:00 на час проведення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.