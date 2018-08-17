Військові провели репетицію параду до Дня незалежності
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24 серпня Хрещатиком крокуватимуть чотири з половиною тисячі військовослужбовців
У ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня.
Військові відпрацьовували свої маршрути головною вулицею столиці, вчилися з якого боку крокувати, та куди завертати. За їхніми словами, на День Незалежності буде грандіозне дійство.
У Міноборони анонсували, що Хрещатиком крокуватимуть чотири з половиною тисячі військовослужбовців, серед них вперше будуть і жіночі підрозділи. Окрім цього, на центральну вулицю міста виїдуть близько 250 одиниць техніки, а також може бути задіяна й авіація.
Нагадаємо, на військовому параді на Хрещатику цього року очікується широка презентація нових зразків озброєння і військової техніки, створених вітчизняним оборонно-промисловим комплексом. Серед них - ракетне й артилерійське озброєння: ОТРК «Сапсан», високоточна система залпового вогню «Вільха», автоматизована систем залпового вогню «Верба», 155-мм САУ «Богдана» тощо.
Джерело: ТСН