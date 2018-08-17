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    Військові провели репетицію параду до Дня незалежності

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    Військові провели репетицію параду до Дня незалежності

    24 серпня Хрещатиком крокуватимуть чотири з половиною тисячі військовослужбовців

    У ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня.

    Військові відпрацьовували свої маршрути головною вулицею столиці, вчилися з якого боку крокувати, та куди завертати. За їхніми словами, на День Незалежності буде грандіозне дійство.

    У Міноборони анонсували, що Хрещатиком крокуватимуть чотири з половиною тисячі військовослужбовців, серед них вперше будуть і жіночі підрозділи. Окрім цього, на центральну вулицю міста виїдуть близько 250 одиниць техніки, а також може бути задіяна й авіація.

    Нагадаємо, на військовому параді на Хрещатику цього року очікується широка презентація нових зразків озброєння і військової техніки, створених вітчизняним оборонно-промисловим комплексом. Серед них - ракетне й артилерійське озброєння: ОТРК «Сапсан», високоточна система залпового вогню «Вільха», автоматизована систем залпового вогню «Верба», 155-мм САУ «Богдана» тощо.

    Джерело: ТСН

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