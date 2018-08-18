Києвом пройшла колона військової техніки (відео)
-
Розсилка
Центром міста пройшла в тому числі важка техніка
У центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.
У суботу, 18 серпня, з 16:45 до 19:00 на час проведення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.
Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.
У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.