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    Новини

    Києвом пройшла колона військової техніки (відео)

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    Києвом пройшла колона військової техніки (відео)

    Центром міста пройшла в тому числі важка техніка

    У центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

    У суботу, 18 серпня, з 16:45 до 19:00 на час проведення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

    Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

    У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.

    Київ День Незалежності парад
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