Києвом пройшла колона військової техніки (відео)



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Центром міста пройшла в тому числі важка техніка

У центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

У суботу, 18 серпня, з 16:45 до 19:00 на час проведення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.