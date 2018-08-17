Зберігайте спокій! У Києві буде стріляти артилерія

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Артилерія

Репетиції параду йдуть повним ходом

У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України. Про це інформує КМДА з посиланням на Міністерство оборони України.

У повідомленні зазначається, що артилерійські салюти пролунають ввечері 18, 20 та 22 серпня.

Салюти матимуть десять залпів і будуть здійснені з гармат з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.