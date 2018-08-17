  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зберігайте спокій! У Києві буде стріляти артилерія

    • Розсилка
    Артилерія - Зберігайте спокій! У Києві буде стріляти артилерія
    Артилерія

    Репетиції параду йдуть повним ходом

    У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України. Про це інформує КМДА з посиланням на Міністерство оборони України.

    У повідомленні зазначається, що артилерійські салюти пролунають ввечері 18, 20 та 22 серпня.

    Салюти матимуть десять залпів і будуть здійснені з гармат з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові.

    Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

    Читайте також
    Київ військові День Незалежності парад КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ