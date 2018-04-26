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    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині

    Як стверджують місцеві роми, вони начебто живуть за гроші, які заробляють на брухті
    Невідомі у поліцейські формі висунули ультиматум стихійному поселенню ромів у столичному мікрорайоні Троєщина. Про це розповідає мешканка поселення Віра Макова. За її словами, минулої п'ятниці до них прийшли понад десяток молодих чоловіків, частина з яких були у поліцейській формі, частина – у цивільному, вимагали найближчим часом
    • 26 Квiтня, 17:46
    • Розсилка
    Табір ромів на столичній Троєщині
    Табір ромів на столичній Троєщині

    Як стверджують місцеві роми, вони начебто живуть за гроші, які заробляють на брухті

    Невідомі у поліцейські формі висунули ультиматум стихійному поселенню ромів у столичному мікрорайоні Троєщина.

    Про це розповідає мешканка поселення Віра Макова.

    За її словами, минулої п'ятниці до них прийшли понад десяток молодих чоловіків, частина з яких були у поліцейській формі, частина – у цивільному, вимагали найближчим часом залишити територію табору.

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    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині
    Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині

    «Сказали, п'ятниця прийде - візьмуть трактор, бульдозер, і розвалять нас», - зазначила жінка.

    Зараз у саморобних будівлях із фанери залишаються люди різного віку, серед них - діти, які проживають в антисанітарних умовах. Також поруч з поселенням можна помітити стихійні звалища сміття.

    Як стверджують місцеві роми, вони начебто живуть за гроші, які заробляють на брухті.

    Джерело: Радіо Свобода

    Київ діти сміття Троєщина
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