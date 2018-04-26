Бруд, сміття та антисанітарія. Моторошні фото табору ромів на столичній Троєщині

Як стверджують місцеві роми, вони начебто живуть за гроші, які заробляють на брухті

Невідомі у поліцейські формі висунули ультиматум стихійному поселенню ромів у столичному мікрорайоні Троєщина. Про це розповідає мешканка поселення Віра Макова. За її словами, минулої п'ятниці до них прийшли понад десяток молодих чоловіків, частина з яких були у поліцейській формі, частина – у цивільному, вимагали найближчим часом



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Табір ромів на столичній Троєщині

Як стверджують місцеві роми, вони начебто живуть за гроші, які заробляють на брухті

Невідомі у поліцейські формі висунули ультиматум стихійному поселенню ромів у столичному мікрорайоні Троєщина.

Про це розповідає мешканка поселення Віра Макова.

За її словами, минулої п'ятниці до них прийшли понад десяток молодих чоловіків, частина з яких були у поліцейській формі, частина – у цивільному, вимагали найближчим часом залишити територію табору.

«Сказали, п'ятниця прийде - візьмуть трактор, бульдозер, і розвалять нас», - зазначила жінка.

Зараз у саморобних будівлях із фанери залишаються люди різного віку, серед них - діти, які проживають в антисанітарних умовах. Також поруч з поселенням можна помітити стихійні звалища сміття.

Як стверджують місцеві роми, вони начебто живуть за гроші, які заробляють на брухті.

Джерело: Радіо Свобода