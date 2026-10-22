Який вигляд має Печерськ після ракетної атаки: фоторепортаж
Уночі російські терористи атакували Київ ракетами
У ніч на 22 жовтня російські терористичні війська атакували Київ трьома балістичними ракетами з касетними боєголовками. Одна з них влучила в Печерському районі столиці. Кореспондент «Главкома» побував на місці удару та зафіксував наслідки російської атаки.
Російська ракета влучила на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Унаслідок вибуху пошкоджень зазнали будівлі в районі удару.
Зокрема постраждав Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП, розташований на Липках неподалік Києво-Печерської лаври.
Вибухова хвиля понівечила фасад монастиря. Один з уламків російської ракети влучив просто в ікону Ісуса Христа.
Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня Київ зазнав комбінованої атаки – дронами та ракетами. Влучання зафіксовані у Голосіївському, Оболонському, Печерському, Святошинському та Дніпровському районах.
Як відомо, унаслідок масованого російського удару балістичними ракетами по Києву, який розпочався від учорашнього вечора, у столиці загинув чоловік, ще 22 людини дістали поранення та травми.
Зауважимо, що російські терористичні війська в ніч на 22 жовтня застосували проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками. Одна з них влучила в Печерському районі столиці – на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар показовим і наголосив, що Росія свідомо обрала зброю та місце атаки.
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