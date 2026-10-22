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Який вигляд має Печерськ після ракетної атаки: фоторепортаж

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Який вигляд має Печерськ після ракетної атаки: фоторепортаж
Наслідки російської атаки на Київ
фото: glavcom.ua

Уночі російські терористи атакували Київ ракетами

У ніч на 22 жовтня російські терористичні війська атакували Київ трьома балістичними ракетами з касетними боєголовками. Одна з них влучила в Печерському районі столиці. Кореспондент «Главкома» побував на місці удару та зафіксував наслідки російської атаки.

Російська ракета влучила на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Унаслідок вибуху пошкоджень зазнали будівлі в районі удару.

Після атаки утворилася велика вирва
Після атаки утворилася велика вирва
фото: glavcom.ua
Наслідки російської атаки на Київ
Наслідки російської атаки на Київ
фото: glavcom.ua
Через ракетну атаку постраждала будівля Sense bank
Через ракетну атаку постраждала будівля Sense bank
фото: glavcom.ua
Будівля Sense bank у Києві зазнала пошкоджень
Будівля Sense bank у Києві зазнала пошкоджень
фото: glavcom.ua
Унаслідок російської атаки постраждала будівля Sense bank
Унаслідок російської атаки постраждала будівля Sense bank
фото: glavcom.ua
Наслідки російського удару по столиці
Наслідки російського удару по столиці
фото: glavcom.ua

Зокрема постраждав Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП, розташований на Липках неподалік Києво-Печерської лаври.

Пошкоджені вікна храму вже закрили OSB-плитами
Пошкоджені вікна храму вже закрили OSB-плитами
фото: glavcom.ua
Стіни монастиря посічені уламками
Стіни монастиря посічені уламками
фото: glavcom.ua

Вибухова хвиля понівечила фасад монастиря. Один з уламків російської ракети влучив просто в ікону Ісуса Христа.

Пошкоджена ікона Ісуса Христа, яка висить на вулиці біля входу у Введенський чоловічий монастир
Пошкоджена ікона Ісуса Христа, яка висить на вулиці біля входу у Введенський чоловічий монастир
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня Київ зазнав комбінованої атаки – дронами та ракетами. Влучання зафіксовані у Голосіївському, Оболонському, Печерському, Святошинському та Дніпровському районах.

Як відомо, унаслідок масованого російського удару балістичними ракетами по Києву, який розпочався від учорашнього вечора, у столиці загинув чоловік, ще 22 людини дістали поранення та травми.

Зауважимо, що російські терористичні війська в ніч на 22 жовтня застосували проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками. Одна з них влучила в Печерському районі столиці – на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар показовим і наголосив, що Росія свідомо обрала зброю та місце атаки.

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Теги: Київ війна

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