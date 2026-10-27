Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 14 людей (фото)

Дев'ять поранених медики госпіталізували

У ніч проти 27 жовтня російська терористична армія атакувала столицю. Унаслідок цього загинула людина, постраждало 14 мешканців міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«Від вечора 26 жовтня, внаслідок атак ворога на столицю, загинула одна людина. Постраждали 14 мешканців міста. Дев'ять поранених медики госпіталізували», – уточнив мер.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.