Головна Київ Фото
search button user button menu button

Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 14 людей (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 14 людей (фото)
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Дев'ять поранених медики госпіталізували

У ніч проти 27 жовтня російська терористична армія атакувала столицю. Унаслідок цього загинула людина, постраждало 14 мешканців міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«Від вечора 26 жовтня, внаслідок атак ворога на столицю, загинула одна людина. Постраждали 14 мешканців міста. Дев'ять поранених медики госпіталізували», – уточнив мер.

Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 14 людей (фото) фото 1
Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 14 людей (фото) фото 2

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

Читайте також:

Теги: Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар стався на тлі масштабного обстрілу Києва та області російськими безпілотниками
Росія атакувала ринок під Києвом: є загиблі й постраждалі
27 вересня, 22:20
Представник Кремля фактично назвав російські атаки на Україну способом покарання та залякування
«Іншим не буде повадно»: Кремль пояснив масовані удари по Україні
28 вересня, 12:49
Під час останнього слова жінка назвала свої дії помилкою та заперечила, що мала намір підтримувати війну Росії проти України
У Латвії жінку засуджено до шести років за донат армії РФ
7 жовтня, 21:41
Пожежа у житловому будинку столиці після російської атаки
У Києві під час атаки РФ загорівся 12-поверховий будинок (оновлено)
7 жовтня, 22:50
Пожежі ліквідовані
На Житомирщині через атаки РФ спалахнули пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури
30 вересня, 10:13
Путін назвав Сі ключем до можливої зустрічі з Трампом
Путін назвав умову зустрічі з Трампом та Сі Цзіньпіном
1 жовтня, 21:23
Київські пабліки повідомили про затор у напрямку Дарницького мосту
У Києві утворився великий затор у бік Дарницького мосту (відео)
7 жовтня, 17:56
Раніше Трамп заявив, що Путін хоче миру більше, ніж Зеленський
Конфлікт Трампа й Зеленського загрожує важливій підтримці України напередодні зими – Reuters
18 жовтня, 01:23
За попередніми даними, загиблих і травмованих немає
Окупанти атакували Хмельницький: двоє загиблих (оновлено)
19 жовтня, 20:37

Фото

Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 14 людей (фото)
Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 14 людей (фото)
Який вигляд має Печерськ після ракетної атаки: фоторепортаж
Який вигляд має Печерськ після ракетної атаки: фоторепортаж
Атака на Київ 20 жовтня: постраждала 21 людей, є загибла (оновлено)
Атака на Київ 20 жовтня: постраждала 21 людей, є загибла (оновлено)
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)
Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками
Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
157K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
96K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua