У Києві внаслідок російської атаки постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Ворог продовжує атакувати столицю. В Печерському районі внаслідок влучання сталося загоряння на відкритій території недобудови. На жаль, одна людина постраждала», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники передали потерпілого медикам для госпіталізації.

Зокрема, в Солом'янському районі горіли вантажні автомобілі на площі 180 кв. м, а також вибуховою хвилею частково зруйновано поруч розташовані гаражі одного із гаражних кооперативів. Жертв та постраждалих немає. Наразі всі пожежі ліквідували.

Нагадаємо, увечері 18 листопада російська терористична армія атакувала обʼєкти енергетики на півдні Одещини. Фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів.