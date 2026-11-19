Сьогодні, 19 листопада, уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Унаслідок атаки російських дронів на Київ уламки впали на територію МЗС України. Ми передамо їх до нашого музею. А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію», – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, у Києві тривала чергова атака ворожих безпілотників. Зафіксовано падіння уламків та руйнування одразу в трьох районах – Подільському, Оболонському та Шевченківському.