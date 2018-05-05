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    Гори поліетилену та пластикових пляшок. Як виглядає Борщагівка після травневих свят

    На Борщагівці утворилось справжнє звалище сміття
    За травневі свята кияни та гості столиці завалили сміттям берег біля озера Віра на столичній Борщагівці. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Світлини, на яких видно жахливий екологічний стан парку біля озера розмістила киянка Юлія Горчакова в спільноті «Борщагівка» у Facebook. На фото, зокрема, видно гори поліетилену та
    • Сьогодні, 13:56
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    Звалище сміття на столичній Борщагівці
    Звалище сміття на столичній Борщагівці

    На Борщагівці утворилось справжнє звалище сміття

    За травневі свята кияни та гості столиці завалили сміттям берег біля озера Віра на столичній Борщагівці.

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    Гори поліетилену та пластикових пляшок. Як виглядає Борщагівка після травневих свят
    Гори поліетилену та пластикових пляшок. Як виглядає Борщагівка після травневих свят
    Гори поліетилену та пластикових пляшок. Як виглядає Борщагівка після травневих свят
    Гори поліетилену та пластикових пляшок. Як виглядає Борщагівка після травневих свят
    Гори поліетилену та пластикових пляшок. Як виглядає Борщагівка після травневих свят
    Гори поліетилену та пластикових пляшок. Як виглядає Борщагівка після травневих свят
    Гори поліетилену та пластикових пляшок. Як виглядає Борщагівка після травневих свят
    Гори поліетилену та пластикових пляшок. Як виглядає Борщагівка після травневих свят

    Світлини, на яких видно жахливий екологічний стан парку біля озера розмістила киянка Юлія Горчакова в спільноті «Борщагівка» у Facebook.

    На фото, зокрема, видно гори поліетилену та пластикових пляшок.

    Джерело: Gazeta.ua

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    Київ свята сміття звалище кияни
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