На Печерську зловили «на гарячому» закладницю наркотиків (фото, відео)

Перехожі помітили, що дівчина щось ховає під бордюр, і викликали поліцію

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до збуту наркотиків на території Києва

Перехожі помітили, як на вулиці Предславинській в Печерському районі Києва дівчина нібито робить наркотичні «закладки» та повідомили у поліцію. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та оперативники територіального управління боротьби з наркозлочинністю ДБН Національної поліції України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили особу правопорушниці. Це – 24-річна уродженка Донецької області, яка раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності.

Як з’ясувалося, дівчина працювала в інтернет-магазині «закладницею». Під час поверхневого огляду в її сумці правоохоронці виявили та вилучили 17 згортків із різними наркотичними речовинами. Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем проживання затриманої поліцейські провели невідкладний обшук, у результаті якого вилучили 300 пакунків з наркотиками та психотропними речовинами. Зі слів дівчини, це – кокаїн, метамфетамін, марихуана, солі та інші. За цінами «чорного ринку», вартість вилученого у разі їх роздрібного збуту становить понад 500 тис. грн. Окрім того, працівники поліції вилучили електронні ваги, фасувальні пакетики, банківські картки.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантці про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до збуту незаконних речовин на території столиці.