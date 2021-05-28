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    Україну 28 травня відвідає прем'єр Словаччини: з ким та про що домовлятиметься

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    Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер - Україну 28 травня відвідає прем'єр Словаччини: з ким та про що домовлятиметься
    Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер

    У прем’єра Словаччини заплановані зустрічі з вищим керівництвом України

    Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер у п'ятницю прибуде в Київ з офіційним візитом.

    Як пише «Європейська правда», у Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим.

    Крім того, на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем глава уряду Словаччини обговорить європейський порядок денний, економічне співробітництво, енергетику, а також прикордонне та регіональне співробітництво.

    Хегер покладе вінок до Могили невідомого солдата та до Національного меморіалу жертв Голодомору.

    Він також відвідає лікарню «Охматдит» у Києві та вручить її представникам символічний гуманітарний сертифікат.

    В рамках візиту прем'єр-міністр Словаччини побачить презентацію словацького проєкту міського освітлення в Києві. Це великий інфраструктурний проєкт і одна з найбільших словацьких інвестицій в Києві.

    Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила Едуарда Гегера новим прем'єр-міністром 1 квітня, закінчивши політичну кризу, що тривала понад місяць.

    До слова, 12 травня в Україні перебував міністр економіки, фінансів і відновлення Франції.

    Також повідомлялося, що генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Хельга Шмід відвідає Україну 26-30 травня, це її перший візит в країну після призначення на посаду.

    Теги: Київ Словаччина політика Володимир Зеленський Україна Охматдит Денис Шмигаль
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    Україну 28 травня відвідає прем'єр Словаччини: з ким та про що домовлятиметься