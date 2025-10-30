Ірпінь та Бородянка. Королі великої відбудови

Мешканці Бородянки та Ірпеня досі чекають на завершення робіт у їхніх пошкоджених будинках

Держава дійсно вкладає мільярди у відбудову деокупованих міст, але роботи гальмують сумнівні підрядники, яких чомусь поєднує одна одіозна персона

Київщина була звільнена від російських окупантів у квітні 2022 року. Міста та селища, що пережили руйнівну навалу, стали справжніми символами національної стійкості. Бородянка та Ірпінь опинилися в епіцентрі трагедії: вони досі залишаються живим свідченням масштабних руйнувань, але водночас ці містечка стали першою серйозною перевіркою на здатність держави швидко й прозоро відновити побут місцевих.

Тільки у Бородянській громаді було повністю або частково зруйновано 2234 об’єкти. Серед них – 80 багатоквартирних і 2116 приватних будинків, а також ключові соціальні об'єкти. Загальні збитки селища оцінюються у майже $150 млн.

На відновлення цих населених пунктів спрямовано колосальні державні кошти. Зокрема, з 2022 року для Бородянки департамент регіонального розвитку Київської ОДА законтрактував 1,7 млрд грн. У лютому 2025 року було оголошено закупівель ще 881 млн грн. Чиновники звітують про велике фінансування відновлення, але до швидкості та ефективності робіт виникає багато питань.

«Главком» зібрав дані про тендери, підрядників та джерела фінансування, проаналізував заяви місцевих чиновників і матеріали журналістів, аби з’ясувати, чому Ірпінь та Бородянка на четвертому році великої відбудови досі мають незагоєні рані окупації.

Ірпінь: історія двох будинків

Наприкінці серпня 2025 року голова Київської ОВА Микола Калашник визнав: підрядник, який мав відновити пошкоджені війною будинки в Ірпені на вул. Громадянській, 2 та вул. Академіка Заріфи Алієвої, 61, фактично провалив роботу.

«Порушення умов договорів стали системною проблемою: ігнорування графіків робіт, гострий дефіцит робочої сили, відсутність реакції на зауваження технічного нагляду. Жителі скаржаться на затягування строків, відсутність комунікації та неякісне виконання робіт», – повідомив Калашник.

Капремонт на Громадській, 2 мали закінчити ще у 2024 році фото: Ірпінська міськрада

За словами керманича області, робоча група при ОВА «Прозорість і підзвітність», яка контролює використання бюджетних коштів, одностайно рекомендувала розірвати договори з підрядником. А діяльністю фірми мають зацікавитися правоохоронці.

Відбудова Ірпеня йшла через Prozorro. У липні 2023 року Служба відновлення інфраструктури Київської області оголосила два тендери на капітальний ремонт житлових будинків, пошкоджених під час бойових дій:

В обох випадках перемогла одна і та сама компанія – ТОВ «Смарт Універсал Груп». Договори підписали восени 2023-го.

За даними аналітичної системи YouControl, фірма зареєстрована в Ірпені. Власниця – Тетяна Грищенко, директорка – Олена Гаркуша. До кінця грудня 2022 року засновником компанії рахувався місцевий забудовник Антон Мирончук. У 2015 році він балотувався в Ірпінську міську раду від партії «Нові обличчя», головою якої є колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк.

«Смарт Універсал Груп» не вперше опиняється в центрі скандалів. Раніше медіа писали, що фірма отримувала контракти на десятки й сотні мільйонів у Київській області – від будівництва житлових комплексів у столиці до зведення укриття в Боярці. І всюди виникали питання: завищені кошториси, «дружні» зв’язки з чиновниками та їхнє сприяння, коли відхилялися дешевші пропозиції.

«Главком» звернувся до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області із запитом про реальний стан робіт у двох будинках в Ірпені: на вулицях Громадянській, 2 та Академіка Заріфи Алієвої, 61.

Виявляється, попри скандал і численні нарікання мешканців, договори з компанією «Смарт Універсал Груп» не були розірвані і діють до 31 грудня 2025 року.

За відомостями держпорталу публічних коштів Spending, протягом 2023-2025 років замовник перерахував підряднику «Смарт Універсал Груп» 22,16 млн грн: по об’єктах на вул. Заріфи Алієвої, 61 і вул. Громадянська, 2 – 9,86 млн грн і 12,3 млн грн, відповідно. Останні фінансові проводки датовані 26 вересням 2025 року.

Багатоповерховий будинок на вулиці Академіка Заріфи Алієвої, 61, який досі не відремонтували колаж: glavcom.ua

Окремо Служба відновлення повідомила, що підрядник ТОВ «Смарт Універсал Груп» не повернув частину попередньої оплати. Як зазначено у відповіді відомства, договорами передбачено відповідальність за порушення строків повернення авансу. «Станом на сьогодні здійснюється претензійно-позовна робота щодо повернення попередньої оплати та стягнення штрафних санкцій за порушення строку її повернення», – йдеться в повідомленні.

Відповідь Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області на запит «Главкома»

Скільки грошей пішло на відбудову Бородянки

Бородянка – колись затишне селище, де було зареєстровано понад 13 тисяч людей – у перші місяці війни перетворилося на суцільні руїни.

Кадри фотокореспондентів, які прибули сюди відразу після звільнення, шокували світ: багатоповерховий будинок, від якого після авіаудару майже нічого не залишилося, розстріляний пам’ятник Тарасу Шевченку, вулиці, всіяні понівеченими автомобілями.

Бородянка після деокупації фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Масштаби руйнувань вражають не лише на фото, а й у цифрах. На реконструкцію ушкоджених об’єктів у невеличкій Бородянці виділили понад 2,5 млрд грн. Освоєння цих сум залишило по собі низку гучних скандалів, пов’язаних із фіктивними схемами та «своїми» підрядниками.

Одним із показових випадків стала кримінальна справа про можливу розтрату понад 16 млн грн. У 2024 році Служба відновлення у Київській області уклала контракти з ТОВ «БК «Еліт» на капітальні ремонти трьох будинків у Бородянці, зокрема, на вул. Центральна, 321, вул. Центральна, 334-А та вул. Центральна, 365-Б. Загальна сума закупівель мала скласти майже 66 млн грн, з яких понад 16 млн грн компанія-підрядник «БК «Еліт» отримала у вигляді авансу.

У лютому 2025 року всі договори були розірвані за згодою сторін. Проте, як з’ясували журналісти, жодного акту виконаних робіт не було складено, а питання повернення авансів не обговорювалося. Слідство кваліфікує це як безпідставне витрачання та привласнення бюджетних коштів.

Згідно з ухвалою суду, яку проаналізував «Главком», після отримання авансів «БК «Еліт» переказало частину коштів на рахунки:

ТОВ «Будівельна компанія «Динаміка» – за будівельні роботи та матеріали;

ФОП Андрій Ночвін – за підрядні роботи та як безповоротну фінансову допомогу в розмірі 5,7 млн грн, з яких 4,4 млн грн були зняті готівкою.

Згідно з відомостями YouControl, фірма «Динаміка» має лише одного працівника та збитки. Компанія зареєстрована у Києві у 2016 році, її власником і керівником є Андрій Ночвін – та сама особа, на чий ФОП «БК «Еліт» також перераховувала кошти.

Як з’ясували слідчі, фінансові операції між «Еліт» та її субпідрядниками були фіктивними. Частину коштів перерахували на рахунки компаній та ФОПів, пов’язаних між собою. Судові ухвали свідчать, що структури з абревіатурою «строй» входять до складу Консорціуму «Аквілон БУД», директором якого є той самий Андрій Ночвін, що фігурує у справі.

Навесні 2025 року Служба відновлення знову оголосила тендери за тими ж самими адресами у Бородянці. Переможцем став Консорціум «Ренесанс Україна», створений за декілька днів до торгів. Інші великі контракти отримала ТОВ «Українська будівнича компанія» (УБК).

Цікаво, що УБК раніше працювало субпідрядником «БК Еліт», а під час тендерів, де переміг консорціум «Ренесанс Україна», була єдиним конкурентом.

Підряди, які дісталися «близьким людям»

Після масштабної відбудови Бородянки, на яку Київська ОВА спрямувала мільярди гривень, з’явилися журналістські розслідування щодо можливих зловживань під час освоєння бюджетних коштів. Зокрема, журналісти Bihus.Info з’ясували, що замовлення отримали компанії, пов’язані з оточенням колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.

Однією з найбільших закупівель у межах відбудови Бородянки став тендер на відновлення багатоповерхівки на вулиці Центральній, 429 за 370 млн грн. Переможцем торгів стала компанія «Інвестиційно-будівельна компанія «Білд Лайф». Серед її співвласників та співзасновників – Володимир П’ятенко, який раніше очолював партію «Нові обличчя» в одному з містечок Київської області. Бізнес-партнером П’ятенка в іншій фірмі є Максим Плешко – ексдепутат Ірпінської міськради й голова тієї ж партії «Нові обличчя» в Ірпені. Попри скарги конкурентів до Антимонопольного комітету, які призупинили завершення тендера, «Білд Лайф» також отримав підряд на відновлення у Бородянці школи мистецтв імені Максима Левіна. Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації уклав з компанією договір на 154,1 млн грн.

У Бородянці побудують сучасну школу мистецтв імені Макса Левіна зображення з проєкту будівництва

У березні 2025 року департамент оголосив ще один тендер на реконструкцію будинку №429 на вул. Центральна, однак торги не відбулися. На повторному тендері перемогу святкував єдиний учасник із пропозицією майже 365 млн грн – ТОВ «Трест КМБ-3».

Ще один великий підряд у Бородянці отримав консорціум «Будівельна група «Ветерани України». Фірма робила капітальний ремонт в житловому будинку на вул. Центральна, будинок 429А. Вартість контракту склала майже 50 млн грн.

Консорціум створений улітку 2024-го. До його складу увійшла компанія «СНГ Плюс», що належить Максиму Семку з Ірпеня, відомому своєю публічною підтримкою Карплюка. Його, ймовірно, мачуха Наталія Семко, яка теж керувала компанією, колись працювала заступницею колишнього мера Ірпеня. Вона також балотувалася від його партії «Нові обличчя».

Ще одна компанія у складі консорціуму – ТОВ «Астон Люкс». Її колишній власник Олег Цолан (покинув компанію у жовтні 2024 року) раніше фігурував у журналістських матеріалах щодо підрядів в Ірпені, де також згадувалося оточення Карплюка.

Наприкінці жовтня 2025 року Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в Бородянці «завершують відбудову п’ятого під’їзду житлового будинку на вул. Центральна, 429А». За даними ОВА, підрядник нібито виконував фінальний етап робіт – укладав плитку, шпаклював стіни, встановлював котли й електрощити. В адміністрації запевняли, що мешканці зможуть повернутися до своїх квартир уже до кінця року.

Та вже через чотири дні – 24 жовтня – на Prozorro з’явився тендер щодо цього ж будинку. Влада Київщини докинула понад 23 млн грн будгрупі «Ветерани України». Ідеться саме про додаткові роботи з будівництва. Підрядник має завершити роботи в 2026 році.

Ще 190 млн грн на капремонти трьох будинків отримала «БК Київ Фасад». За даними ЗМІ, фірма входить до великої «Концепт Груп», якою володіє бізнесмен Михайло Підвисоцький.

Ще один сумнівний тендер провела Служба відновлення у Київській області на ремонт аграрного ліцею у Бородянці. Виконавцем робіт обрали вище згадану компанію «Будівельна компанія «Еліт». Вартість контракту – 66,87 млн грн. Проте згодом угоду розірвали через «зміну замовника».

У січні 2025 року департамент регіонального розвитку Київської ОДА оголосив новий тендер на ті ж самі роботи – і виграла ТОВ «БК-Будгруп». Контракт підписано на 124,9 млн грн. Отже, за один і той же масштаб робіт вартість зросла майже вдвічі.

Одеський слід у відбудові Бородянки

У Бородянці замість зруйнованого окупантами двоповерхового житлового будинку № 340 по вулиці Центральній зводиться нова шестиповерхівка. Такий проєкт реалізує департамент регіонального розвитку Київської ОВА. Роботи виконає одеське ТОВ «Інтобуд».

Згідно з даними системи Prozorro, 31 березня 2025 року департамент уклав з «Інтобудом» договір на 81,85 млн грн.

За даними YouControl, ТОВ «Інтобуд» зареєстровано в Одесі 2016 року. Співзасновниками є місцевий мешканець Вадим Кулікаєв і ТОВ «Одесбудінвест». Одноосібним власником записано пана Кулікаєва.

До квітня 2019 року серед засновників компанії значився Артур Коробчинський – син впливового одеського політика Олександра Коробчинського та колишній помічник нардепа Геннадія Труханова, який донедавна очолював Одесу. Після вбивства батька у 2011 році молодий Коробчинський фактично успадкував частину бізнес-структур, пов’язаних із будівництвом. За даними «Слідство.інфо», саме під покровительством Труханова компанія «Інтобуд» повернулася на ринок і почала активно отримувати державні підряди.

Кароліна Терещенко, «Главком»