«Ленін створив Україну». Як в соцмережах висміюють невігластво Путіна
Українців обурили слова Путіна
Твердження президента Росії Володимира Путіна про те, що Україну створив Володимир Ленін, коли організовував СРСР, не залишилася без уваги гумористів з мережі.
Зокрема, інтернет-жартівників обурило таке невігластво очільника Росії, яке вони і висміюють в своїх фотожабах.
До слова, нещодавно у Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет.
А ось на Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця.
Раніше у Кіровоградській області демонтували останній пам'ятник Володимиру Леніну. Сталося це в селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району.