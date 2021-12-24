«Ленін створив Україну». Як в соцмережах висміюють невігластво Путіна

Заява Путіна не залишилася без уваги українців

Українців обурили слова Путіна

Твердження президента Росії Володимира Путіна про те, що Україну створив Володимир Ленін, коли організовував СРСР, не залишилася без уваги гумористів з мережі.

Зокрема, інтернет-жартівників обурило таке невігластво очільника Росії, яке вони і висміюють в своїх фотожабах.

До слова, нещодавно у Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет.

А ось на Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця.

Раніше у Кіровоградській області демонтували останній пам'ятник Володимиру Леніну. Сталося це в селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району.

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